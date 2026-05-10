Esslinger Podium Festival Kontrapunkte zur digitalen Wegwerfkultur
Mit einem fulminanten Abschlusskonzert in einer modernen Werkstatthalle hat das Esslinger Podium Festival einen fulminanten und höchst aktuellen Schlusspunkt gesetzt.
Mit einem fulminanten Abschlusskonzert in einer modernen Werkstatthalle hat das Esslinger Podium Festival einen fulminanten und höchst aktuellen Schlusspunkt gesetzt.
Elf Tage lang hat das Esslinger Podium Festival Facetten der Musik zum Strahlen gebracht – diesmal unter dem verbindenden Motto „Music for Aliens“. Damit bewies der künstlerische Leiter Joosten Ellée einmal mehr nicht nur musikalisches, sondern auch gesellschaftliches Profil. Denn das Leitmotiv des Festivals spielte nicht nur auf Außerirdische an, sondern auf Erfahrungen von Fremdheit allgemein. In unterschiedlichen musikalischen Ansätzen und Formaten zeigte das Festival, wofür es steht.