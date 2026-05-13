Esslinger Podium Festival Musik schafft Nähe und verbindet die Herzen
Das Esslinger Podium Festival zieht nach elf Tagen eine positive Bilanz. 19 Konzerte reflektieren mit musikalischen Mitteln Erfahrungen des Fremdseins.
Das Esslinger Podium Festival zieht nach elf Tagen eine positive Bilanz. 19 Konzerte reflektieren mit musikalischen Mitteln Erfahrungen des Fremdseins.
Das Podium Festival ist zu Ende, doch es klingt noch lange nach. Einmal mehr hat sich das Festival vielseitig, innovativ, virtuos und engagiert präsentiert. Rund 5000 Menschen erlebten 30 öffentliche Veranstaltungen an 20 Spielorten. Eine gute Nachricht gab’s schon vor Beginn des elftägigen Veranstaltungsreigens, als der künstlerische Leiter Joosten Ellée wissen ließ, dass er ein weiteres Jahr in Esslingen bleibt und sich nicht wie geplant bereits Ende 2026 verabschieden wird. „Ein Glücksfall für uns und für die Esslinger Kultur“, betont Brigitte Russ-Scherer, die Vorsitzende der Podium Musikstiftung, der nun mehr Zeit bleibt, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.