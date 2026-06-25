Esslinger Spardebatte: Der Rotstift trifft auch Kultur und Soziales

Gemeinderat und Verwaltung haben bis zur Sommerpause ein strammes Programm vor sich: Stetig steigende Kosten und rückläufige Steuereinnahmen zwingen die Stadt Esslingen zum Sparen. Die Verwaltung hat ein Paket von 103 Maßnahmen aus allen Bereichen präsentiert, die der Gemeinderat nun begutachten muss. Im Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales (KSA) kamen nun die Kürzungsoptionen aus diesen Bereichen auf den Prüfstand.

Das Netzwerk Kultur hatte zuletzt seine Bedenken ob der geplanten Sparvorschläge der Verwaltung formuliert und vor drohenden Folgen gewarnt: Befürchtet werden „weniger Veranstaltungen, weniger Angebote der kulturellen Bildung, weniger Raum für Nachwuchskünstlerinnen und -künstler, steigende Preise und schlechtere Arbeitsbedingungen“. Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar bekundete Verständnis für den Appell der Netzwerker – sonderlich erfreut schien er darüber jedoch nicht zu sein: „Wir haben versucht, Kürzungsvorschläge zu finden, die am wenigsten wehtun. Wenn Sie mir sagen, wie wir das Defizit besser bewältigen, bin ich für alles offen.“

Die Liste der vorgeschlagenen Einsparungen ist lang. Stadtmuseum, Villa Merkel und Archiv sollen Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen reduzieren, Personal soll in allen drei Einrichtungen gekürzt werden. Das Kulturamt muss sparen, die Zuschüsse an Kultureinrichtungen sollen auf dem aktuellen Stand eingefroren werden, die Projektförderung für innovative Angebote wird für dieses Jahr ausgesetzt. Das Kulturfestival „Stadt im Fluss“ soll in seiner bisherigen Form verschwinden und ab 2028 jährlich in neuem und günstigerem Format stattfinden.

Die Meisterkonzerte, die ohnehin bereits abgespeckt wurden, sollen 2028 letztmals stattfinden. Das Bahnwärter-Stipendium für Literatur und Kunst soll 2028 letztmals ausgeschrieben werden. Die Musikschule muss den Vorschlägen zufolge ihr Veranstaltungsprogramm reduzieren und bei Unterrichtsmaterialien sparen. Drei Stellen sollen in der Kulturverwaltung verschwinden, zwei in der Musikschule, weitere vier sind es in der Stadtbücherei, die dafür ihr Veranstaltungsprogramm für Erwachsene „anpasst“ und bei der Medienbeschaffung stärker auf Digitales setzt.

Was wird aus Veranstaltungen für Erwachsene?

Einige Sparvorschläge wurden im KSA intensiver diskutiert. Petra Helmcke, beratendes Ausschussmitglied für die CDU, monierte Abstriche der Stadtbücherei bei Veranstaltungen für Erwachsene: „Angebote wie die Literaturgespräche, das Philosophische Café und die Lesart sind für das Profil der Bücherei, für die Demokratiebildung und für viele Menschen wichtig.“ Die CDU wolle Angaben zu den Kosten dieser Veranstaltungen und bezweifle, ob die Einsparungen den Verlust bewährter Angebote rechtfertigten. Helmcke wunderte sich, dass der Förderverein der Bücherei auf sein Angebot hin, das Philosophische Café und die Literaturgespräche weiter zu ermöglichen, unter Verweis auf eine strategische Neuausrichtung der Bücherei eine Absage erhalten hatte.

Die Sanierung der Schelztorhalle bleibt ein heißes Thema. Foto: Ines Rudel

Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar erklärte, von einer strategischen Neuausrichtung der Bücherei sei ihm nichts bekannt: „Das würde ohne mich gar nicht gehen.“ Im Kulturausschuss könne man nicht über jedes einzelne Angebot diskutieren. Hermann Beck, Stadtrat (WIR/Sportplätze erhalten) und Vorsitzender des Fördervereins der Bücherei, sieht die Streichung von vier Stellen in der Bibliothek kritisch. Büchereileiter Kevin Butler habe ihm mitgeteilt, dass die Bücherei ihren Schwerpunkt auf Kinder, Jugend, Leseförderung und Bildungsarbeit legen und das Veranstaltungsprogramm für Erwachsene dauerhaft und bewusst reduzieren wolle. Das habe Butler ausdrücklich als „Teil einer umfassenden strategischen Neuausrichtung“ bezeichnet. Darauf Bayraktar: „Dieser Begriff wird derzeit inflationär verwendet.“ Näheres will die Verwaltung nun in der nächsten KSA-Sitzung mitteilen.

Kultur in Esslingen muss aus Spargründen Federn lassen

Rena Farquhar (FDP/Volt) möchte bei den Einsparungen in der Musikschularbeit genauer hinschauen, weil dort niederschwellig Kultur vermittelt werde. Und die offene Jugendarbeit dürfe nicht geschwächt werden. Martin Auerbach (Linke/FÜR) warnte davor, am falschen Punkt zu sparen. Dass die Zuschüsse für Kultureinrichtungen nicht an die höheren Kosten angepasst werden, sei kritisch – zumal dann, wenn die Stadt trotzdem die Mieten für Kultureinrichtungen erhöhe. Marco Di Pilla (Freie Wähler) hat sich die Zuschüsse an einzelne Kultureinrichtungen genauer angeschaut und kam zu dem Schluss: „Wenn man mit anderen vergleicht, bekommen die Galgenstricke im Verhältnis zu viel.“ Dass es ohne Einsparungen im Kulturbereich nicht gehen wird, ist für Yalcin Bayraktar keine Frage. Und dass eine Personalreduzierung spürbare Folgen haben wird, ebenso: „Jetzt geht es darum, auf welche Formate wir uns reduzieren müssen.“

Sparen bei Sport und Sozialem

Soziales

Das Amt für Soziales, Integration und Sport soll 2,5 Millionen Euro sparen. Unter anderem sollen Angebote wie das Wohnungslosenprojekt Housing First gestrichen, Sozial- und Suchtberatung sollen reduziert werden. Zwei Stellen in der sozialen Arbeit sollen gekürzt werden. Neben vielen weiteren Maßnahmen sollen Personal und Projekte in Bürgerengagement und Bürgerhäusern reduziert werden. In der Obdachlosen- und der Anschlussunterbringung soll gespart werden, zwei Notunterkünfte fallen weg. Der Wegfall von Stellen im Bürgerservice Einwanderung und im Bürgerservice Soziales soll durch „Effizienzsteigerungen“ aufgefangen werden. Und von der Sozialstaatsreform erhofft man sich die Einsparung von 6,5 Stellen beim Wohngeld. Die Stabsstelle Wohnen soll weniger Kooperationsverträge im Wohnraummanagement abschließen und auf 0,6 Stellen verzichten.

Sport

Die Sportförderung wird auf dem aktuellen Stand eingefroren, Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten sollen verschoben werden. Wird die Sanierung der Schelztorsporthalle und der Turnhalle Pliensauschule verschoben, fallen bis zur Fertigstellung geringere Miet- und Betriebskosten an.