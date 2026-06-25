Esslinger Spardebatte Der Rotstift trifft auch Kultur und Soziales
In der Esslinger Spardebatte sind Kultur, Sport und Soziales an der Reihe. Noch ist nichts endgültig entschieden – manche Sparvorschläge werfen noch Fragen auf.
In der Esslinger Spardebatte sind Kultur, Sport und Soziales an der Reihe. Noch ist nichts endgültig entschieden – manche Sparvorschläge werfen noch Fragen auf.
Gemeinderat und Verwaltung haben bis zur Sommerpause ein strammes Programm vor sich: Stetig steigende Kosten und rückläufige Steuereinnahmen zwingen die Stadt Esslingen zum Sparen. Die Verwaltung hat ein Paket von 103 Maßnahmen aus allen Bereichen präsentiert, die der Gemeinderat nun begutachten muss. Im Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales (KSA) kamen nun die Kürzungsoptionen aus diesen Bereichen auf den Prüfstand.