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  6. Linke laden zur Diskussion ein: Steuererhöhungen statt Sozialkürzungen?

Esslinger Spardebatte Linke laden zur Diskussion ein: Steuererhöhungen statt Sozialkürzungen?

Esslinger Spardebatte: Linke laden zur Diskussion ein: Steuererhöhungen statt Sozialkürzungen?
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Für die gemeinsame Ratsfraktion von Linke und FÜR ist die Abschaffung des Stadttickets keine Option. Foto: Roberto Bulgrin

In der Debatte um Wege aus der Esslinger Finanzkrise fragen die Linken die Bürger: Der Ortsverband lädt zur öffentlichen Diskussion über die Vorschläge seiner Ratsfraktion ein.

Reporter: Alexander Maier (adi)

Bis zur Sommerpause soll der Esslinger Gemeinderat einen Nachtragshaushalt beschließen und angesichts dramatisch reduzierter Gewerbesteuereinnahmen kräftig den Rotstift ansetzen. Noch läuft im Gemeinderat und seinen Ausschüssen die Debatte über mögliche Sparmaßnahmen auf Hochtouren. Die Ratsfraktion von Linke und FÜR hat zahlreiche Anträge vorgelegt, die sie vor der nächsten Ratssitzung am kommenden Montag mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren möchte. Gelegenheit dazu bietet eine öffentliche Mitgliederversammlung, die am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Büro der Linken im Altenbergweg 3 in Mettingen beginnt.

 

Angesichts der aktuellen Haushaltskrise der Stadt will Die Linke den Fokus nicht nur auf mögliche Einsparungen richten, sondern den Haushalt grundsätzlich neu ausrichten: „Weg von Prestigeprojekten wie dem Fontänenfeld auf dem Marktplatz oder der Ritterstraße, hin zu einem wirtschaftlich nachhaltigen Haushalt“, heißt es in einer Mitteilung.

Und Martin Auerbach, Fraktionschef von Linke/FÜR, konkretisiert: „Wer einzig in Ausgabenkürzungen und Stellenabbau das Heil sucht, springt zu kurz. Eine Krise zwingt uns, genauer hinzuschauen, wo unser Geld wirklich hingehört – und wo nicht.“

Esslinger Linke kritisiert Sparpläne im Sozialen und fordert höhere Steuern

Konkret diskutiert wird in der öffentlichen Mitgliederversammlung an diesem Donnerstag unter anderem über höhere Konzessionsabgaben, eine Bädergenossenschaft nach dem Vorbild gemeinschaftlicher Selbstverwaltung, die Nutzung von Fördergeldern sowie eine bessere Koordination von Maßnahmen zur Hitzeresilienz.

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Kritisch sieht Die Linke unter anderem die Pläne, das Projekt Housing First, das Wohnungslosen neue Perspektiven bietet, vorzeitig zu beenden. Auch die Schließung kleiner Kitas, Einschränkungen bei der Schulsozialarbeit sowie der Sucht- und Sozialberatung werden ebenso abgelehnt wie die geplanten Einsparungen bei der Volkshochschule. Und auch die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene neuerliche Abschaffung des Stadttickets wird abgelehnt. Dagegen spricht sich die Fraktion Linke/FÜR dafür aus, die Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer bereits rückwirkend zum Januar 2026 anzuheben, um der Stadt dadurch zusätzliche finanzielle Spielräume zu eröffnen.

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