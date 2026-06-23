Bis zur Sommerpause soll der Esslinger Gemeinderat einen Nachtragshaushalt beschließen und angesichts dramatisch reduzierter Gewerbesteuereinnahmen kräftig den Rotstift ansetzen. Noch läuft im Gemeinderat und seinen Ausschüssen die Debatte über mögliche Sparmaßnahmen auf Hochtouren. Die Ratsfraktion von Linke und FÜR hat zahlreiche Anträge vorgelegt, die sie vor der nächsten Ratssitzung am kommenden Montag mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren möchte. Gelegenheit dazu bietet eine öffentliche Mitgliederversammlung, die am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Büro der Linken im Altenbergweg 3 in Mettingen beginnt.