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Esslinger Stadtfinanzen Beim Sparen geht es nun ans Eingemachte

Esslinger Stadtfinanzen: Beim Sparen geht es nun ans Eingemachte
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Die städtischen Sparpläne beschäftigen nicht nur den Gemeinderat, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Ratsfraktionen haben die Sparpläne der Stadt begutachtet – in Haushaltsreden ziehen sie an diesem Montag eine erste Bilanz.

Reporter: Alexander Maier (adi)

Die Stadt Esslingen muss an allen Ecken und Enden sparen – die Frage ist nur: wie? Die Verwaltung hat 103 Sparvorschläge auf den Tisch gelegt, die während der vergangenen Wochen vom Gemeinderat und seinen Ausschüssen begutachtet wurden. Vieles blieb unwidersprochen und scheint konsensfähig zu sein.

 

Bei einigen Themen gingen die Meinungen jedoch auseinander. Dass sich die größten fünf Fraktionen in einem gemeinsamen Antrag gegen die vorgeschlagene Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer ausgesprochen haben, war ein Signal an die Verwaltungsspitze. Die Ratsfraktionen werden an diesem Montag ihre Positionen zum weiteren Vorgehen beim Nachtragshaushalt und der geplanten Konsolidierung in öffentlicher Gemeinderatssitzung erläutern.

Reizthemen werden heiß diskutiert

Einige Reizthemen wie die vorgeschlagene Schließung von fünf kleinen Kitas, die neuerliche Abschaffung des Stadttickets, mögliche Kürzungen im Kultur- und Sozialbereich, geringere Investitionen in die Infrastruktur oder die geplanten Personalreduzierungen und deren Folgen in unterschiedlichen Bereichen des kommunalen Handelns wurden in den zuständigen Ausschüssen teils heiß diskutiert.

Der dickste Brocken in der Spardebatte sind Steuererhöhungen: Die Verwaltung will den Hebesatz für die Gewerbesteuer von 400 auf 430 Prozent und den Hebesatz für die Grundsteuer B von 280 auf 300 Prozent erhöhen. Doch genau das wollen CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler und FDP/Volt mit einem gemeinsamen Antrag vermeiden.

Ziel müsse die dauerhafte Handlungsfähigkeit der Stadt sein, haben die fünf Fraktionen in einer gemeinsamen Erklärung betont. Haushaltskonsolidierung müsse jedoch in erster Linie über die Ausgabenseite erfolgen. Zusätzliche Belastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen seien zu vermeiden.

Fünf Fraktionen – eine Forderung

Die fünf Fraktionen sind bereit, die allermeisten der 103 Sparvorschläge der Verwaltung und damit einen weitreichenden Konsolidierungskurs mitzutragen. Dieser setze jedoch voraus, dass die Verwaltung konsequent Einsparpotenziale nutze und strukturelle Reformen angehe. Wie genau das Sparziel der Stadt auch ohne Steuererhöhungen zu erreichen ist, muss der Gemeinderat bis zur Sommerpause festlegen, etwa durch eine sogenannte globale Minderausgabe. Bei der wird dann für alle Bereiche des Haushalts eine pauschale Einsparsumme festgelegt, die nicht an konkrete Projekte gebunden ist.

Eine Erhöhung der Grund- und der Gewerbesteuer soll frühestens beim Doppelhaushalt 2028/2029 erneut diskutiert werden, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Bis dahin hofft man auf eine gesamtwirtschaftliche Erholung. Außerdem sollen weitere Einsparungsmöglichkeiten geprüft werden, damit Steuererhöhungen möglichst auch im nächsten Doppelhaushalt vermieden werden können.

Gegen geplante Kürzungen wird bereits Widerspruch laut in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Unumstritten ist dieser Kurs nicht. Während die Stadtverwaltung die Fraktionen in die Pflicht nimmt, konkrete Sparvorschläge vorzulegen, um ausbleibende Steuereinnahmen aufzufangen, fordert die Fraktion Linke/FÜR, rückwirkend zum 1. Januar den Hebesatz für die Gewerbesteuer von 400 sogar auf 438 Prozent und den Hebesatz für die Grundsteuer B von 280 auf 320 Prozent zu erhöhen. Gesetzlich sei die rückwirkende Erhöhung möglich, erklärt Linke/FÜR, sofern der Beschluss vor dem 30. Juni falle.

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Mittlerweile haben sich auch verschiedene Interessengruppen in die Debatte über Steuererhöhungen eingeschaltet. Begrüßt wird der Vorstoß der fünf Fraktionen vom Verein Haus und Grund: „Nach dem Chaos der Grundsteuerreform wäre es den Bürgern kaum zu vermitteln, dass abermals an der Grundsteuerschraube gedreht wird.“ Der interfraktionelle Antrag komme nicht nur Immobilieneigentümern zugute, sondern fast allen Bürgern der Stadt, da die Grundsteuer über die Betriebskosten regelmäßig auch von Mietern getragen werde. Und der Deutsche Mieterbund warnt ausdrücklich „vor einem Drehen an der Grundsteuerschraube“, weil dadurch „das außergewöhnlich hohe Niveau der Wohnkosten in Esslingen“ weiter angetrieben werde.

Forderung nach verlässlichen Rahmenbedingungen

Die Standortinitiative Neue Neckarwiesen und Sirnau (SiNN) hat unterdessen an den Gemeinderat appelliert, „den Vorschlag der Verwaltung zur Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer abzulehnen und stattdessen auf Maßnahmen zu setzen, die die wirtschaftliche Entwicklung stärken und damit nachhaltig zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen beitragen“.

In der aktuellen Situation brauche die Wirtschaft „vor allem verlässliche Rahmenbedingungen und Rückenwind – keine zusätzlichen Belastungen“. Auch bei einer öffentlichen Anhörung der FDP/Volt-Fraktion wurde Kritik an den Steuerplänen der Verwaltung laut.

Weitere Sparvorschläge sollen kommen

Nachdem sich die größten fünf Fraktionen gegen Steuererhöhungen positioniert haben, wird in den nächsten Wochen über das Kleingedruckte zu reden sein, damit der Nachtragshaushalt Ende Juli verabschiedet werden kann. Bis dahin dürften weitere Sparvorschläge auf den Tisch kommen.

Die kommenden Beratungen

Haushaltsreden
 Gelegenheit, Akzente zu setzen, haben die Ratsfraktionen mit ihren Haushaltsreden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 29. Juni, ab 16 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses.

Fahrplan
 Nach der Debatte am Montag geht es in den Ausschüssen weiter: Der Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung tagt am 13. Juli, der Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz folgt am 15. Juli, der Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales ist am 20. Juli an der Reihe. Danach ist am 22. Juli der Verwaltungsausschuss am Zug, ehe der Gemeinderat den Nachtragshaushalt am 23. Juli nochmals beraten und am 27. Juli dann in der letzten Sitzung vor der Sommerpause unter Dach und Fach bringen will.

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