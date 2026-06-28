Esslinger Stadtfinanzen Beim Sparen geht es nun ans Eingemachte
Die Esslinger Ratsfraktionen haben die Sparpläne der Stadt begutachtet – in Haushaltsreden ziehen sie an diesem Montag eine erste Bilanz.
Die Esslinger Ratsfraktionen haben die Sparpläne der Stadt begutachtet – in Haushaltsreden ziehen sie an diesem Montag eine erste Bilanz.
Die Stadt Esslingen muss an allen Ecken und Enden sparen – die Frage ist nur: wie? Die Verwaltung hat 103 Sparvorschläge auf den Tisch gelegt, die während der vergangenen Wochen vom Gemeinderat und seinen Ausschüssen begutachtet wurden. Vieles blieb unwidersprochen und scheint konsensfähig zu sein.