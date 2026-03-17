Esslingen muss sparen: Der Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027, der erst im Dezember verabschiedet worden war, ist bereits überholt – die Stadt muss ihre kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen um 36 Millionen Euro nach unten korrigieren. Damit ist klar, dass Esslingen einen Nachtragshaushalt brauchen und den Prozess der Haushaltskonsolidierung, der zuletzt an Fahrt verloren hatte, wieder beschleunigen wird. Der Gemeinderat hat nun den Fahrplan für die anstehenden Haushaltsberatungen festgelegt. Auf Ratsmitglieder, Verwaltung und Öffentlichkeit wartet ein Sitzungsmarathon. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Stadträtinnen und -räte nicht nur die Sparvorschläge der Verwaltung abnicken, sondern selbst Akzente setzen wollen.