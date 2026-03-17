Esslinger Stadtjubiläum 1977: Wie sich die Stadt vor 50 Jahren eine Fitnesskur verordnet hat

Das 1200-jährige Bestehen der Stadt war 1977 nicht nur Anlass für Festakte und Feiern, sondern auch eine Initialzündung dafür, Esslingen fit zu machen für die Zukunft. Den damaligen Stadtoberen war es ein Anliegen, das Stadtjubiläum als gemeinschaftsstiftendes Ereignis zu inszenieren.

„Ich bin heute noch begeistert, wenn ich überlege, mit welcher Freude und Überzeugung die Menschen zusammenstanden und halfen, dieses Jahr als ein ganz besonderes zu gestalten“, betonte der 2010 verstorbene OB Eberhard Klapproth 2002. Und er erinnerte daran, dass die Stadt schon lange vorher auf dieses Ereignis hingearbeitet und einen baulichen Rahmen dafür geschaffen hatte.

„Wichtige Voraussetzungen für ein geglücktes Jubiläum“

Mit dem Bau der Stadthalle hatte sich Esslingen zur 1200-Jahr-Feier selbst beschenkt. Foto: Archiv

„Das war die Ringstraße mit all ihren Konsequenzen, die die dann beginnende Sanierung der Altstadt und damit deren Erhalt für die Zukunft sinnvoll möglich machte. Wenn ich nur daran denke, dass der ganze Verkehr noch über den Marktplatz lief, als ich in Esslingen anfing. Unter diesen Voraussetzungen war es undenkbar, unsere Altstadt dauerhaft zu erhalten. Deshalb haben wir uns mit aller Macht und unter Aufbietung aller Kräfte für die Ringstraße eingesetzt.“

Das waren die verschiedenen Brückenbauten, die die Stadt nach außen öffneten und eine bessere Anbindung an die Region bedeuteten. Das war die Wiederherstellung der Burganlage als Esslinger Wahrzeichen. Und das war der noch von Klapproths Vorgänger geplante Bau der Stadthalle als gesellschaftlicher Mittelpunkt bürgerschaftlichen Lebens. „All das waren wichtige Voraussetzungen für ein geglücktes Jubiläum“, betonte der damalige OB 25 Jahre später. „Dass manches im Lauf der Jahre reifen und sich auch wieder verändern muss, ist allen klar. Aber ich denke, dass sich die Dinge richtig entwickelt haben.“