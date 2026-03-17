Esslinger Stadtjubiläum 1977 Wie sich die Stadt vor 50 Jahren eine Fitnesskur verordnet hat
Mit einer Reihe zukunftsweisender Bauprojekte hat sich Esslingen vor 50 Jahren aufs Stadtjubiläum vorbereitet.
Mit einer Reihe zukunftsweisender Bauprojekte hat sich Esslingen vor 50 Jahren aufs Stadtjubiläum vorbereitet.
Das 1200-jährige Bestehen der Stadt war 1977 nicht nur Anlass für Festakte und Feiern, sondern auch eine Initialzündung dafür, Esslingen fit zu machen für die Zukunft. Den damaligen Stadtoberen war es ein Anliegen, das Stadtjubiläum als gemeinschaftsstiftendes Ereignis zu inszenieren.