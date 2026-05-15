Stefano Massini erzählt in „Ladies Football Club“ Geschichten einer Emanzipation. Im Esslinger Theater hat das Stück am 16. Mai vor der Weltmeisterschaft Premiere.
15.05.2026 - 07:00 Uhr
Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft vom 11. Juni bis 19. Juli steigt. Um das runde Leder geht es schon jetzt an der Esslinger Landesbühne. In Stefano Massinis Stück „Ladies Football Club“ stehen elf Frauen mit ihren Geschichten im Fokus. Laura Tetzlaff inszeniert die Emanzipationsgeschichte aus dem Ersten Weltkrieg im Schauspielhaus. Die Premiere ist am Samstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr.