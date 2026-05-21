 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Eberspächer Gruppe sieht sich auf einem guten Weg

Esslinger Unternehmen Eberspächer Gruppe sieht sich auf einem guten Weg

Esslinger Unternehmen: Eberspächer Gruppe sieht sich auf einem guten Weg
1
Eberspächer sieht seinen Esslinger Standort derzeit gut aufgestellt. Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Automobilzulieferer und Systementwickler zieht eine „insgesamt positive“ Bilanz für 2025 und ist gut in dieses Jahr gestartet.

Reporter: Alexander Maier (adi)

Die Eberspächer Gruppe blickt positiv auf das Geschäftsjahr 2025 zurück. „Trotz eines anspruchsvollen Umfelds haben wir im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass unser Transformationskurs wirtschaftlich erfolgreich ist“, erklärte Geschäftsführer Jörg Steins mit Blick auf die Jahresbilanz, die der weltweit agierende Esslinger Autozulieferer und Systementwickler nun vorgestellt hat. Der eingeschlagene Kurs habe sich bewährt und ein operatives Ergebnis ermöglicht, „das sich innerhalb der Automobilzulieferindustrie sehen lassen kann“, erklärt das Unternehmen. Diesen Weg will der geschäftsführende Gesellschafter Martin Peters mit Innovationskraft, Flexibilität, Tempo und einem kundenorientierten Portfolio konsequent weitergehen. Den Stammsitz Esslingen mit rund 1000 Beschäftigten sehen Peters und Steins „gut aufgestellt“.

 

Die beiden Geschäftsführer verweisen unisono darauf, dass sich das Unternehmen in technologischer, organisatorischer und operativer Hinsicht systematisch weiterentwickelt habe, um wettbewerbsfähig handeln zu können. Mehr denn je gelte es, nah an den jeweiligen Märkten zu produzieren und immer wieder neue Technologien zu entwickeln. Dabei richtet sich der Blick nicht zuletzt in Richtung China, wo Eberspächer großes Entwicklungspotenzial sieht. „160 Jahre Erfahrung aus unserem Hause sind für uns als Familienunternehmen kein Ruhekissen, sondern Verpflichtung, Zukunftstechnologien aktiv voranzutreiben“, skizziert Martin Peters den Anspruch.

Steigender Wettbewerbsdruck

Die Geschäftsführer Jörg Steins (links) und Martin Peters blicken optimistisch in die Zukunft. Foto: Roberto Bulgrin

Trotz vieler Unwägbarkeiten und geopolitischer Unsicherheiten, die sich unmittelbar in weltweiten Marktentwicklungen niederschlagen, sieht sich Eberspächer gut aufgestellt, um dem steigenden Wettbewerbsdruck insbesondere aus Asien zu trotzen. Dazu müssten nicht nur alle im Unternehmen ihren Beitrag leisten, sondern auch die Politik durch bessere Rahmenbedingungen, sind sich die beiden Geschäftsführer einig. Das Geschäftsjahr 2025 der Eberspächer Gruppe war – wie in der gesamten Branche – durch schwache Märkte und Währungseffekte gekennzeichnet. Der Nettoumsatz ging von 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 2,5 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis des Unternehmens (EBIT), das die tatsächliche wirtschaftliche Ertragskraft aus der Kern- beziehungsweise Geschäftstätigkeit beziffert, lag 2025 bei 86,3 Millionen Euro – im Jahr zuvor waren es 114,1 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Eberspächer einen positiven Geschäftsverlauf und eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses.

Weitere Themen

Finanzkrise in Esslingen: Sparpaket: Startschuss für das zähe Ringen ums Geld

Finanzkrise in Esslingen Sparpaket: Startschuss für das zähe Ringen ums Geld

Die Stadt Esslingen hat den Nachtragshaushalt für 2026 und 2027 im Gemeinderat eingebracht. Enthalten sind mehr als 100 Sparvorschläge, die jetzt diskutiert werden.
Von Melanie Csernak
Esslinger Unternehmen: Eberspächer Gruppe sieht sich auf einem guten Weg

Esslinger Unternehmen Eberspächer Gruppe sieht sich auf einem guten Weg

Der Esslinger Automobilzulieferer und Systementwickler zieht eine „insgesamt positive“ Bilanz für 2025 und ist gut in dieses Jahr gestartet.
Von Alexander Maier
Finanzkrise: „Läuft gegen Wände“ – Eltern kritisieren Stadt wegen Kitaschließung

Finanzkrise „Läuft gegen Wände“ – Eltern kritisieren Stadt wegen Kitaschließung

Die Stadt Esslingen möchte fünf kleine Kitas schließen. Nun melden sich betroffene Eltern aus Sulzgries zu Wort.
Von Petra Pauli
Ausstellung in Filderstadt: Warum war der Bus auf den Fildern so beliebt, bevor das Auto kam?

Ausstellung in Filderstadt Warum war der Bus auf den Fildern so beliebt, bevor das Auto kam?

Vor 100 Jahren war in Filderstadt der Motor der Mobilität noch nicht das Automobil. Eine Ausstellung zeigt jetzt: Ohne Omnibus ging auf den Dörfern nichts.
Von Torsten Schöll
Manege auf dem Ziegelwasen: Wassershow und waghalsige Artistik: Zirkus Charles Knie gastiert in Kirchheim

Manege auf dem Ziegelwasen Wassershow und waghalsige Artistik: Zirkus Charles Knie gastiert in Kirchheim

Der Zirkus Charles Knie bringt mit seinem Programm „Splash“ moderne Effekte und klassische Nummern nach Kirchheim (Kreis Esslingen). Was erwartet die Zuschauer?
Von Elke Hauptmann
Finanzen in Leinfelden-Echterdingen: „Da hängen Emotionen dran“: Das Leinfeldener Krematorium steht vor dem Aus

Finanzen in Leinfelden-Echterdingen „Da hängen Emotionen dran“: Das Leinfeldener Krematorium steht vor dem Aus

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen muss sparen: Nach einer zweiten Spar-Klausur liegen teils unbequeme und auch überraschende Spar-Ideen auf dem Tisch. Ein Überblick.
Von Natalie Kanter
Nachfolger der Bastelecke: „Den Alltag schöner machen“ – Ein bekanntes Geschäft eröffnet neu in Esslingen

Nachfolger der Bastelecke „Den Alltag schöner machen“ – Ein bekanntes Geschäft eröffnet neu in Esslingen

Ob nachhaltige Mode, Spielzeug oder Deko: „Wunderwerk“ ist Liebhabern stilvoller Dinge ein Begriff. Nun zieht der Esslinger Concept Store von der Bahnhofstraße an den Roßmarkt um.
Von Petra Pauli
Kreis Esslingen: Stopfen Strafzettel Finanzlöcher? Städte sagen: Nein.

Kreis Esslingen Stopfen Strafzettel Finanzlöcher? Städte sagen: Nein.

In Einnahmen durch Bußgelder sehen der Landkreis Esslingen und Städte kein Mittel, um damit klamme kommunale Kassen zu stopfen und wehren sich damit gegen Kritik.
Von Elisabeth Maier
Plochingen: „Viele fühlen sich unsicher“ – Schüler demonstrieren gegen Elterntaxis

Plochingen „Viele fühlen sich unsicher“ – Schüler demonstrieren gegen Elterntaxis

Der von Eltern verursachte Verkehr vor der Plochinger Burgschule ärgert die Grundschüler dermaßen, dass sie diese Woche über mit einer Demo reagieren.
Von Philipp Braitinger
Radeln auf den Fildern: Erste Filder-Sternfahrt für Radler

Radeln auf den Fildern Erste Filder-Sternfahrt für Radler

Im Schwäbischen Albverein wird gewandert und in die Pedale getreten. Welche Radgruppen es auf den Fildern schon gibt? Das soll die erste Filder-Sternfahrt zeigen.
Von Natalie Kanter
Weitere Artikel zu Esslingen Eberspächer Automobilzulieferer
 
 