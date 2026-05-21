Esslinger Unternehmen Eberspächer Gruppe sieht sich auf einem guten Weg
Der Esslinger Automobilzulieferer und Systementwickler zieht eine „insgesamt positive“ Bilanz für 2025 und ist gut in dieses Jahr gestartet.
Der Esslinger Automobilzulieferer und Systementwickler zieht eine „insgesamt positive“ Bilanz für 2025 und ist gut in dieses Jahr gestartet.
Die Eberspächer Gruppe blickt positiv auf das Geschäftsjahr 2025 zurück. „Trotz eines anspruchsvollen Umfelds haben wir im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass unser Transformationskurs wirtschaftlich erfolgreich ist“, erklärte Geschäftsführer Jörg Steins mit Blick auf die Jahresbilanz, die der weltweit agierende Esslinger Autozulieferer und Systementwickler nun vorgestellt hat. Der eingeschlagene Kurs habe sich bewährt und ein operatives Ergebnis ermöglicht, „das sich innerhalb der Automobilzulieferindustrie sehen lassen kann“, erklärt das Unternehmen. Diesen Weg will der geschäftsführende Gesellschafter Martin Peters mit Innovationskraft, Flexibilität, Tempo und einem kundenorientierten Portfolio konsequent weitergehen. Den Stammsitz Esslingen mit rund 1000 Beschäftigten sehen Peters und Steins „gut aufgestellt“.