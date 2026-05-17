Viel besser als dieses Mal hätte das Wetter beim Esslinger Weinwandertag kaum sein können. Entsprechend gut fiel einmal mehr der Zuspruch aus.
17.05.2026 - 16:00 Uhr
In leuchtend bunten Farben präsentieren sich die Esslinger Weinberge für gewöhnlich in der Herbstsonne: dann auch weitgehend flächendeckend. Ein anderes Phänomen tritt – aus der Distanz betrachtet – in aller Regel im Monat Mai auf, wenn sich in Halbhöhenlage zwei bunte Streifen an den rebenbestandenen Südhängen entlang ziehen. Unterbrochen durch weiße Tupfen, um die herum ebenfalls ein buntes Treiben herrscht.