In den Weinbergen von Esslingen wird an diesem Sonntag wieder ein reges Treiben herrschen: Wandern und Genießen – der nächste Esslinger Weinwandertag steht an.

Es ist wieder so weit: An diesem Sonntag, 17. Mai, könnte es in den Steillagen von Esslingen mancherorts ziemlich eng werden. Der nächste Weinwandertag steht an, wobei sich die Südhänge oberhalb des Neckars von 11 Uhr an nach und nach mit Menschen füllen dürften. Diese, darauf weisen die Veranstalter hin, sollten festes Schuhwerk tragen. Die Wege sind zwar weitgehend eben und geteert, aber stellenweise doch recht steil.

 

Zwei Startpunkte für die knapp neun Kilometer lange Tour bieten sich an: der Esslinger Marktplatz oder der S-Bahnhof in Mettingen. So oder so geht es hinauf in die Weinberge, wo das Teamwerk Esslingen mit seinen Wengertern an insgesamt sechs Ständen vertreten ist. Zum einen gibt es dort – selbstverständlich – leckeren Rebensaft und kulinarische Leckereien, zum anderen aber auch eine traumhafte Aussicht ins Flusstal und auf die Altstadt.

Verfehlen lassen sich einzelnen Genuss-Stationen, die nach typischen Esslinger Tröpfchen benannt sind, indes nicht. Wie an eine Perlenschnur reihen sich „Glockenspiel“, „Staffelsteiger“, „Schenkenberg“, „Faifegrädler“, „Postmichel“ und „Lerchenberg“ entlang des Weges aneinander. Und nimmt man es ganz genau, gibt es im Mettinger Kelterhof beim Teamwerk noch eine siebten „Stand“, der zum traditionellen Hock mit Schmückers Ox am Spieß und weiteren Spezialitäten einlädt.