In Esslingen-Sirnau in der Zukunftswerkstatt kann das E-Kraftrad "Pocket Rocket" getestet werden. Es wiegt 70 Kilo und die Batterie kann an normalen Steckdose geladen werden.
26.02.2026 - 10:00 Uhr
Ein Kanonenrohr auf zwei Rädern: Daran erinnert ein Fahrzeug, das als Neuzugang in der Zukunftswerkstatt 4.0 in Esslingen-Sirnau präsentiert wird. Bei der „Pocket Rocket“ – englisch für „Taschenrakete“ – handelt es sich um ein leichtes Elektrokraftrad mit minimalistisch schickem Design, das insbesondere für den Stadtverkehr gedacht ist. Die Entwicklung der Böblinger Firma SOL Motors kann in Esslingen nun auch Probe gefahren werden.