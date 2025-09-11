Mailand muss sein Gastgeberrecht für das Finale der Champions League wieder abgeben. Jetzt entscheidet die UEFA, wer als Ersatzort das Endspiel 2027 ausrichten darf.
11.09.2025 - 17:56 Uhr
Das Finale der Champions League findet 2027 in Madrid statt. Das Exekutivkomitee der UEFA ernannte das Estadio Metropolitano in der spanischen Hauptstadt zum Endspielort. Das teilte der Fußball-Kontinentalverband nach der Sitzung des Gremiums um den deutschen Vertreter Hans-Joachim Watzke in Tirana mit. Das Finale der europäischen Meisterklasse bei den Frauen 2027 wurde nach Warschau ins National-Stadion vergeben.