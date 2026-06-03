Bei einem Termin im Skulpturenpark auf Djurgården fiel vielen Royal-Fans vor allem eines auf: Prinzessin Estelle wirkt inzwischen größer als Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel.

Prinzessin Estelle ist längst kein kleines Kind mehr. Das zeigte sich nun bei einem öffentlichen Termin der schwedischen Königsfamilie in Stockholm. Auf Instagram veröffentlichte das schwedische Königshaus Fotos von der Einweihung der Skulptur „Aurora Borealis Star Dome“ der Künstlerin Cristina Iglesias im Prinzessin-Estelle-Skulpturenpark auf Djurgården.

Eigentlich stand bei dem Termin die Kunst im Mittelpunkt: Prinz Daniel eröffnete das neue Werk, das bereits die siebte dauerhafte Installation in dem Skulpturenpark ist. Doch unter dem Instagram-Beitrag richtete sich die Aufmerksamkeit mancher Nutzer schnell auf die 14-jährige Prinzessin Estelle. Ein Fan schrieb: „Princess Estelle ist jetzt größer als ihre Eltern.“

Tatsächlich fällt auf den Bildern auf, wie groß Estelle inzwischen wirkt. Neben ihrer Mutter Kronprinzessin Victoria und ihrem Vater Prinz Daniel erscheint sie fast auf Augenhöhe – teils sogar größer. Offizielle Angaben zu Estelles Körpergröße gibt es allerdings nicht. Victoria von Schweden ist 1,73 Meter groß, Prinz Daniel wird meist mit etwa 1,80 Meter angegeben.

Estelle Silvia Ewa Mary, Prinzessin von Schweden und Herzogin von Östergötland, wurde am 23. Februar 2012 in Solna geboren. Sie ist die Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. In der schwedischen Thronfolge steht sie direkt hinter ihrer Mutter auf Platz zwei – noch vor ihrem jüngeren Bruder Prinz Oscar.

Der neue Auftritt zeigt damit nicht nur einen offiziellen Termin der Königsfamilie, sondern auch, wie sichtbar Estelle in ihre Rolle hineinwächst. Aus dem kleinen Mädchen, das viele Royal-Fans seit ihrer Geburt begleiten, ist inzwischen eine Jugendliche geworden, die bei öffentlichen Auftritten zunehmend selbstbewusst neben ihren Eltern steht.