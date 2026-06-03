Bei einem Termin im Skulpturenpark auf Djurgården fiel vielen Royal-Fans vor allem eines auf: Prinzessin Estelle wirkt inzwischen größer als Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel.
03.06.2026 - 11:20 Uhr
Prinzessin Estelle ist längst kein kleines Kind mehr. Das zeigte sich nun bei einem öffentlichen Termin der schwedischen Königsfamilie in Stockholm. Auf Instagram veröffentlichte das schwedische Königshaus Fotos von der Einweihung der Skulptur „Aurora Borealis Star Dome“ der Künstlerin Cristina Iglesias im Prinzessin-Estelle-Skulpturenpark auf Djurgården.