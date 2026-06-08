Zum schwedischen Nationalfeiertag hat das schwedische Königshaus neue Fotos von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen die Kinder von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel in sommerlicher Umgebung – zwischen hohen Gräsern, weißen Blüten und Schafen.
Neue Bilder von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar zeigen die beiden schwedischen Königskinder in einer auffallend idyllischen Szenerie. Auf den Fotos stehen und sitzen die Geschwister in einer blühenden Wiese, umgeben von hohen Gräsern, weißen Wildblumen und Schafen. Die Aufnahmen wirken bewusst naturnah und festlich zugleich – passend zum schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni.