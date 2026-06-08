Zum schwedischen Nationalfeiertag hat das schwedische Königshaus neue Fotos von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen die Kinder von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel in sommerlicher Umgebung – zwischen hohen Gräsern, weißen Blüten und Schafen.

Neue Bilder von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar zeigen die beiden schwedischen Königskinder in einer auffallend idyllischen Szenerie. Auf den Fotos stehen und sitzen die Geschwister in einer blühenden Wiese, umgeben von hohen Gräsern, weißen Wildblumen und Schafen. Die Aufnahmen wirken bewusst naturnah und festlich zugleich – passend zum schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni.

Prinzessin Estelle trägt auf den Bildern eine traditionelle schwedische Tracht in Blau, Gelb und Weiß. Das Kleid ist mit floralen Stickereien verziert, dazu trägt sie eine weiße Bluse mit großem Kragen. Prinz Oscar ist in einem dunklen Anzug mit weißem Hemd und blauer Krawatte zu sehen. Auf einem der Fotos steht er lachend neben seiner Schwester, auf anderen Bildern streicheln die beiden Schafe oder beugen sich zu den Tieren hinunter.

Zusätzlich veröffentlichte das Königshaus ein Reel, das Estelle und Oscar im Laufe der Jahre am Nationalfeiertag zeigt – von ihren ersten Auftritten als kleine Kinder bis zu den aktuellen Bildern. Der Beitrag macht sichtbar, wie eng der 6. Juni für die königliche Familie auch mit solchen wiederkehrenden öffentlichen Momenten verbunden ist.

Schwedische Königsfamilie feiert Nationalfeiertag

Auch die übrigen Mitglieder der Königsfamilie waren am Nationalfeiertag öffentlich zu sehen. Der Hof veröffentlichte mehrere Eindrücke von den Feierlichkeiten: unter anderem vom offiziellen Nationalfeiertagsprogramm im Freilichtmuseum Skansen in Stockholm sowie von einem Empfang im Königlichen Schloss.

Auf einem Gruppenfoto sind der König und die Königin gemeinsam mit Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinz Carl Philip, Prinzessin Sofia sowie Prinzessin Madeleine und Christopher O’Neill zu sehen. Die Frauen der Familie trugen dabei ebenfalls die traditionelle schwedische Tracht in den Nationalfarben Blau und Gelb.

Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel waren zudem bei weiteren Terminen zu sehen. Unter anderem öffneten sie am Vormittag die Tore des Königlichen Schlosses. Später nahm Victoria gemeinsam mit Daniel an einer Feier in Salem teil. König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia besuchten außerdem Skokloster in der Gemeinde Håbo. Dort erinnerte der König daran, dass er und die Königin den Nationalfeiertag inzwischen in allen 21 schwedischen Provinzen gefeiert hätten.

Warum Schweden am 6. Juni Nationalfeiertag feiert

Der schwedische Nationalfeiertag wird jedes Jahr am 6. Juni begangen. Historisch verweist das Datum unter anderem auf die Krönung Gustav Wasas im Jahr 1523, die als wichtiger Schritt zur schwedischen Eigenständigkeit gilt.

In seiner heutigen Form entwickelte sich der Feiertag schrittweise. Mit der Verfassungsreform von 1974 wurde der Tag als Tag der schwedischen Flagge offiziell eingeführt. 1983 erhielt er per Verordnung den Status als Nationalfeiertag. Erst seit 2005 ist der 6. Juni in Schweden auch ein arbeitsfreier Feiertag.

Wer sind Estelle und Oscar?

Prinzessin Estelle Silvia Ewa Mary wurde am 23. Februar 2012 in Solna geboren. Sie ist die Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. Estelle trägt den Titel Prinzessin von Schweden und ist Herzogin von Östergötland. Nach dem schwedischen Thronfolgegesetz steht sie hinter ihrer Mutter an zweiter Stelle der Thronfolge.

Ihr jüngerer Bruder Oscar Carl Olof wurde am 2. März 2016 ebenfalls in Solna geboren. Er ist das zweite Kind von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. Oscar ist Prinz von Schweden und Herzog von Schonen. In der schwedischen Thronfolge steht er hinter seiner Mutter und seiner Schwester auf Platz drei.

Mit den neuen Fotos zum Nationalfeiertag zeigt sich der schwedische Hof in einem vertrauten Stil: traditionsbewusst, familiennah und mit klarer Symbolik. Die Bilder greifen die Farben Blau und Gelb auf, zeigen Estelle in festlicher Kleidung und stellen die Geschwister in eine sommerliche Landschaft – ein Motiv, das gut zum Selbstverständnis des Feiertags passt.