Caritas und Diakonie haben die geplanten Streichungen im Sozialhaushalt des Landkreises einhellig kritisiert und vor den Folgen gewarnt.
05.11.2025 - 06:00 Uhr
Die Lage ist ernst. Sollten die geplanten Einsparungen im Haushalt des Landkreises eine Mehrheit im Kreistag finden, müssten die Katholische und Evangelische Kirche die meisten ihrer Sozialdienste bei der Caritas und bei der Diakonie einstellen. Dazu würden etwa die Suchtberatung und die Ehe-, Familien- und Lebensberatung gehören. Viele niederschwellige Angebote für Menschen in Not würden wegfallen, sowie professionelle Unterstützungsmaßnahmen, die auch spätere Folgekosten vermeiden.