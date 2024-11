Die Maßnahmen der Stadtverwaltung, wie im kommenden Haushalt eingespart werden kann, trifft auch Kinder und Jugendlichen. Bürgermeisterin Renate Schmetz sagt: Die Stadt steht mit dem Rücken zur Wand. Was sagen Betroffene zu der Paketlösung?

Es liegt in der Natur von Spardiktaten bei Haushaltsverhandlungen, dass sich begeisterte Reaktionen in Grenzen halten. Niemand spart gerne – schon gar nicht an der Bildung. Das Problem: im Ludwigsburger Haushalt fehlen 15 Millionen Euro. ,,Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“ sagt Bürgermeisterin Renate Schmetz. Wenn man jetzt nicht gegensteuere, werde es nächstes Jahr noch mehr wehtun – und das Konsolidierungspaket reiche noch nicht aus, um das Defizit zu schließen. Also hat die Stadtverwaltung ein Bündel aus 23 Projekten vorgestellt, zehn davon betreffen den Bereich Bildung und Familie. Was sagen Elternbeiräte, Rektoren und Gemeinderäte dazu? Welche Punkte sind für sie zu verkraften, welche nicht hinzunehmen?