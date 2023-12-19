Wenn im Januar plötzlich Geld auf dem Konto fehlt, dann liegt das an der Vorabpauschale auf ETFs und Fonds. Auf welche Formen der Geldanlage muss man die vorgezogene Steuer zahlen? Betroffen ist nur eine ganz bestimmte Produktklasse.
20.01.2026 - 08:03 Uhr
Erfahrene Anleger kennen sie, doch wer noch nicht so lange an der Börse mitmischt, könnte sich im Januar wieder einmal ärgern: Die Rede ist von der Vorabpauschale. Mit ihrer Hilfe werden Fonds und ETF besteuert, die Gewinne nicht ausschütten, sondern sofort reinvestieren – sogenannte Thesaurierer. Diese sind vor allem bei ETF-Sparern beliebt. Mit etwas Vorbereitung lässt sich eine böse Überraschung vermeiden.