Die Expertengruppe um Ursula von der Leyen hat ein ehrgeiziges Papier zur Reform der Landwirtschaft entwickelt. Wie gut es ist, wird die Umsetzung zeigen, kommentiert unser Brüsseler Korrespondent Knut Krohn.

Katja Köhler 04.09.2024 - 16:16 Uhr

Niemand zweifelt daran, dass die Förderung der Landwirtschaft in Europa reformiert werden muss. Das ist nicht nur eine Frage des immer härter werdenden globalen Wettbewerbs; längst fordern auch die verheerenden Folgen des Klimawandels ihren Tribut. Allerdings hat jede Seite ihre eigenen Vorstellungen vom notwendigen Umbau, was bis jetzt in den meisten Fällen jeden wirklichen Fortschritt verhindert hat. Aus diesem Grund ist es schon ein Erfolg, dass sich bei dem von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen angestoßenen Strategiedialog alle betroffenen Seiten an einen Tisch gesetzt haben – und dann auch noch zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen sind.