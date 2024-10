Erste Migranten in italienischen Lagern in Albanien angekommen

Im Schnellverfahren und außerhalb der EU will Italien in Flüchtlingslagern auf albanischem Boden Asylverfahren abwickeln. Die erste Gruppe von Migranten ist nun in Albanien angekommen.

red/dpa 16.10.2024 - 12:30 Uhr

Erstmals hat Italien Migranten über die Adria nach Albanien gebracht, wo sie in speziellen Lagern ein Asylverfahren nach italienischem Recht durchlaufen. 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch kamen am Mittwoch an Bord eines Marineschiffs in der kleinen Hafenstadt Shengjin an und wurden von Sicherheitskräften in das neue Aufnahmezentrum dort begleitet. Die Männer hatten zuvor versucht, in einem Flüchtlingsboot irregulär nach Italien einzureisen.