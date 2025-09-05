Kaum eine EU-Außengrenze ist so stark gesichert wie die zwischen Polen und Belarus. Trotzdem haben in diesem Sommer fast 14.000 Menschen versucht, auf diesem Weg unerlaubt in die EU zu gelangen.
05.09.2025 - 13:29 Uhr
Warschau - Polen hat in diesem Sommer erneut eine wachsende Zahl von Versuchen registriert, unerlaubt über Belarus einzureisen. In den Monaten von Juni bis August habe der Grenzschutz 13.800 solcher Versuche bemerkt, teilte das Innenministerium in Warschau mit. Im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr waren es 7.500.