Volksbank-Stuttgart-Chef Zeidler „Wenn Mittagspause nicht reicht, um eine Mercedes-Aktie zu kaufen, stimmt etwas nicht“

Die Volksbank Stuttgart ist nah dran an den Kunden und ein guter Seismograf für die Entwicklungen in der Region. So boomt der Aktienkauf. Doch Vorstandschef Stefan Zeidler warnt vor zu viel Bürokratie und Insolvenzen.