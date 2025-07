EU-China-Gipfel: Europa am kurzen Hebel

Zu normalen Zeiten wäre das Jubiläum ein Grund zum Feiern. Vor fünfzig Jahren haben China und die Europäische Union politische Beziehungen aufgenommen. Doch die Weltlage ist nicht normal, weshalb beim Gipfel in Peking keine Feststimmung angesagt war – im Gegenteil. Das Verhältnis zwischen Brüssel und Peking ist so schlecht wie seit Jahren nicht – und es sieht nicht so aus, dass sich dieser Zustand schnell ändern könnte. Dabei sind die Probleme klar umrissen und lassen sich an einer Hand aufzählen: Krieg in der Ukraine, Seltene Erden, Handelsbeziehungen, Klima.