Seit 13 Jahren hat die EU kein neues Mitglied aufgenommen und mit Großbritannien sogar eins verloren. Jetzt setzen zwei mächtige EU-Länder einen neuen Impuls für eine Erweiterung.
Tivat - Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich beim EU-Westbalkan-Gipfel in Montenegro für eine schnellere EU-Erweiterung stark gemacht. "Die Europäische Union muss zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist", sagte Merz zum Auftakt des Treffens von 23 Staats- und Regierungschefs der EU mit sechs aus den Balkan-Staaten, die einen EU-Beitritt anstreben.