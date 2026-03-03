Die EU versucht, nicht in den Iran-Krieg hineingezogen zu werden. Die Union zeigt dabei allerdings ihre großen Schwächen.
Der Krieg im Iran offenbart Europas altbekannte Schwächen. Zum zentralen Hindernis wird wieder einmal die fehlende Geschlossenheit. Zwar verurteilten die EU-Mitgliedstaaten nach einer eilends einberufenen Sondersitzung das iranische Mullah-Regime und dessen Angriffe auf die Nachbarstaaten, doch eine eindeutige Positionierung bleibt aus. Dazu liegen die Positionen zu weit auseinander.