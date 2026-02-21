EU-Förderung in der Region Bis zu 700.000 Euro für neue Projekte im Rems-Murr-Kreis
Im Rems-Murr-Kreis läuft der neue LEADER-Förderaufruf. Bezuschusst werden Projekte, die den ländlichen Raum stärken. Bewerbungen sind noch bis 9. April möglich.
Im Rems-Murr-Kreis läuft der neue LEADER-Förderaufruf. Bezuschusst werden Projekte, die den ländlichen Raum stärken. Bewerbungen sind noch bis 9. April möglich.
Ein neu gestalteter Spielplatz in Kaisersbach, zusätzliche Kulturangebote in Welzheim oder bessere Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche in Murrhardt – mit LEADER-Fördermitteln sind im Rems-Murr-Kreis bereits zahlreiche Projekte realisiert worden. Nun läuft aktuell der vierte Projektaufruf der Förderperiode 2023–2027. Bewerbungsschluss ist am 9. April 2026.