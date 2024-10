Es geht um die Wurst – und zwar wortwörtlich. Der Europäische Gerichtshof entschied Anfang Oktober, dass vegane Lebensmittel weiterhin den Namen Wurst, Schnitzel und Co. tragen dürfen.

Isabelle Vees 16.10.2024 - 14:06 Uhr

Pflanzliche Produkte dürfen weiterhin wie ihre fleischlichen Pendants genannt werden, so hat der Europäischen Gerichtshofs (EuGH) am 4. Oktober entschieden. Drei vegan-vegetarischen Verbände sowie der Fleischersatzprodukthersteller „Beyond Meat“ hatten sich gegen ein in Frankreich beschlossenes Dekret gewandt. Denn dort wurde bereits 2021 ein Gesetz erlassen, welches festlegt, dass pflanzliche Produkte keine mit Fleisch assoziierten Bezeichnungen wie „Wurst“ oder „Steak“ tragen dürfen.