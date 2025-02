Die Welt verändert sich im Eiltempo, doch die EU lässt sich in ihrer Trägheit nicht beirren. Das könnte sich bald rächen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 03.02.2025 - 14:11 Uhr

Die Menschheit steht an der Schwelle zu einer neuen Welt. Russland, China und nun auch die USA arbeiten in geradezu rasender Manier an der Zerstörung der alten regelbasierten, internationalen Ordnung. Moskau führt einen blutigen Krieg gegen das westliche Wertesystem, Peking kämpft mit unlauteren Mitteln um die wirtschaftliche Vorherrschaft und in Washington implodiert die Demokratie, die dem Westen über Jahrzehnte ein Garant für Stabilität und Frieden war. Damit nicht genug: was die atemberaubende Revolution in Sachen Künstlicher Intelligenz in Fragen der Sicherheit bringt, können sich selbst Fachleute im Moment nicht einmal in den kühnsten Träumen vorstellen.