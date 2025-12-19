Die EU sieht sich existenzbedrohenden Krisen ausgesetzt. Darauf müsste sie konsequent reagieren, verliert sich aber in krämerischen Auseinandersetzungen, kommentiert Knut Krohn.
19.12.2025 - 07:21 Uhr
Friedrich Merz hat recht. Europa darf nicht zum Spielball von Großmächten werden. In einer sich ändernden Weltordnung müssen „wir“ eine zentrale Rolle spielen, forderte der Bundeskanzler. Das Wörtchen „wir“ hat er vor dem EU-Gipfel in Brüssel gezielt gesetzt, es erschien allerdings fast wie ein flehentlicher Appell.