Die EU muss der Schlüsselbranche Stahlindustrie mit gezielten Maßnahmen schnell helfen, meint Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 04.03.2025 - 15:39 Uhr

In Brüssel wird sehr viel geredet im Moment. Nach einem strategischen Dialog mit der Landwirtschaft, saß die EU-Kommission mit Vertretern der Autoindustrie am runden Tisch und nun folgen die Stahlunternehmen. Die Skepsis ist groß, denn in der Vergangenheit waren solche Veranstaltungen häufig schöne Fototermine für die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die dann aber eher folgenlos blieben.