Beim EU-Gipfel sorgt Ungarns Veto gegen Ukraine-Hilfen für Empörung. Orban knüpft seine Zustimmung an Öllieferungen.
19.03.2026 - 15:26 Uhr
Trotz massiven Gegenwinds hat Ungarns Regierungschef Viktor Orbán beim EU-Gipfel ein Festhalten an seinem Veto gegen milliardenschwere europäische Finanzhilfen für die Ukraine angekündigt. Der in seiner Heimat um eine Wiederwahl kämpfende Rechtspopulist sagte, sein Land werde erst dann wieder pro-ukrainische Projekte unterstützen, wenn es wieder russische Öllieferungen über die Druschba-Pipeline bekomme. Er behauptete, ohne russisches Öl würden ungarische Haushalte und Unternehmen bankrottgehen.