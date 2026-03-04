„Made in Europe“ soll künftig bevorzugt behandelt werden, so will es die EU-Kommission. Die IG Metall hat dies von Anfang an befördert – der Kanzler hat gebremst. Und nun?
04.03.2026 - 16:17 Uhr
Den von der EU-Kommission vorgestellten „Made in Europe“-Quoten geht ein zweijähriges Anrennen voraus. An vorderster Front setzte sich die IG Metall für starke Local-Content-Vorgaben ein – zuletzt auf großer Bühne beim Strategiedialog Automobilwirtschaft mit Industriekommissar Stéphane Séjourné und Kanzler Friedrich Merz im November in Stuttgart.