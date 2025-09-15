Bei der UN-Klimakonferenz in Brasilien im November will Europa eigentlich geschlossen mit ehrgeizigen Plänen auftreten. Doch daraus wird es nun wohl nichts.
15.09.2025 - 15:13 Uhr
Der Klimaschutz rückt in Europa in die zweite Reihe. Allerdings will keiner der tonangebenden EU-Staaten dafür offen die Verantwortung übernehmen. Geplant war, dass am Donnerstag die Umweltminister über das neue EU-Zwischenziel abstimmen, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent verglichen mit dem Stand von 1990 zu verringern. Doch daraus wird wahrscheinlich nichts, was maßgeblich auch an Deutschland liegt.