Krisen bedrohen die Welt, doch die EU scheint das nicht wirklich zu beunruhigen. Unbeirrt folgt sie ihrem eingeübten, politischen Trott.

Knut Krohn 03.11.2024 - 12:46 Uhr

In der Ukraine tobt ein Krieg, der Frieden und Freiheit in Europa bedroht. Im Nahen Osten könnte der Konflikt zum gefährlichen Flächenbrand eskalieren und in den USA steht eine Wahl an, die fundamentale Folgen für die Weltpolitik haben könnte. All das scheint die Europäische Union nicht zu beunruhigen. Der politische Trott nimmt seinen seit Jahrzehnten eingeübten Ablauf. Im Mai wurde ein neues Parlament gewählt, dann ging es in die Sommerpause und erst jetzt – sieben Monate danach – beginnt das Auswahlverfahren für die EU-Kommissare. Frühestens im Dezember gibt es die „Regierung Europas“, wahrscheinlich aber später.