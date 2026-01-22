War es richtig, für eine Überprüfung des Mercosur-Abkommens zu stimmen? Darüber streiten nun die Grünen. Denn die Abstimmung sorgt aus zwei Gründen für Kritik.
22.01.2026 - 15:57 Uhr
Katharina Dröge stand mit verschränkten Armen auf der Bühne, Annalena Baerbock sprang entnervt von ihrem Platz auf, und die als Gastrednerin geladene belarussische Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja musste warten: So sah es aus, als vor etwas mehr als zwei Jahren ein Streit über das Mercosur-Abkommen auf dem Grünen-Parteitag eskalierte. Schon damals zeigte sich, wie gespalten die Grünen auf die geplante Freihandelszone zwischen der EU und dem südamerikanischen Mercosur-Staatenbund schauen. Bei einer Abstimmung setzten sich ganz knapp die Skeptiker durch.