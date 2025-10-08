Das EU-Parlament will Bezeichnungen wie Veggie-Schnitzel verbieten. Der Streit lenkt von den echten Problemen der Bauern ab, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.

Ein Veggie-Schnitzel soll in Zukunft nicht mehr Schnitzel genannt werden dürfen. Es ist eine Entscheidung von fraglichem Mehrwert, dass sich die Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament für ein Verbot der geläufigen Bezeichnung ausgesprochen hat. Das geschehe für die Klarheit und zum Wohle der Konsumenten, argumentieren die Befürworter eines Verbots. Allerdings haben sich in der Vergangenheit im Supermarkt vor dem Kühlregal mit den vegetarischen Lebensmitteln keine Dramen um verwirrte Kunden abgespielt. Die Bürger reagieren auf das Auftauchen von Fleischalternativen offensichtlich besonnener und mit größerer Gelassenheit als manche EU-Parlamentarier.

Der Kulturkampf um das Veggie-Schnitzel

Das Problem liegt aber tiefer: der Streit um das Veggie-Schnitzel hatte sich zu einem regelrechten Kulturkampf hoch geschaukelt. Das war keine gute Entwicklung und die konservative EVP-Fraktion im Europaparlament, zu der auch CDU und CSU gehören, haben mit ihrem überraschenden Vorstoß den Landwirten einen Bärendienst erwiesen. Denn Europas Bauern kämpfen in diesen von Krisen geprägten Zeiten mit ganz anderen Problemen als mit einer Bezeichnung auf einer Wurstpackung. Die anstehenden Entscheidungen im Agrarbereich der EU hätten die Gelegenheit geboten, die dringend gebotene öffentliche Auseinandersetzung voranzutreiben, was Politik und Bürger von der eigenen Landwirtschaft erwarten. Das alles wurde aber verdrängt von zumeist ideologiegetriebenen Scheingefechten um die Veggie-Wurst. Lösungsorientierte Politik sieht anders aus.

Nicht erst angesichts der europaweiten Bauernproteste Ende 2023 dürfte den Verbrauchern klar geworden sein, dass viele Landwirte um ihre Existenz kämpfen. Sie beklagen nicht nur niedrige Einkommen oder die Macht großer Einzelhändler, die ihnen unfaire Geschäftsbedingungen auferlegen. Auch die überbordende EU-Bürokratie und immer strenger werdende Umweltauflagen machen das Wirtschaften schwer und kompliziert.

Die EU plant Erleichterungen für Landwirte

Die EU-Kommission hat aus diesem Grund den richtigen Weg eingeschlagen und will den Landwirten die Rahmenbedingungen für ihrem Arbeitsalltag erleichtern. Es gibt viele Stellschrauben, die in diesem Sinne nachjustiert werden können: so soll es mehr Flexibilität bei den Umweltauflagen geben oder auch vereinfachte Zahlungen für kleine bäuerliche Betriebe. Die Position der Landwirte in der Lebensmittelkette soll durch verbindliche Verträge und Schutzklauseln gestärkt werden. Ein zentraler Punkt im sogenannten Omnibus-Verfahren ist das Durchforsten der bürokratischen Vorgaben. Dieser Umbau muss zudem in der Gewissheit geschehen, dass die Landwirtschaft in Zukunft weniger Geld aus Brüssel zu erwarten hat.

Die Politik leistet sich einen überflüssigen Streit

In dieser schwierigen Situation bedürfte es einer gemeinsamen Kraftanstrengung der Politik, die richtigen Weichen für eine nachhaltige und einträgliche europäischen Landwirtschaft zu stellen. Der hochemotionale, rechthaberische Streit um die Bezeichnung Veggie-Schnitzel macht allerdings wenig Hoffnung. Die Konservativen können nun zwar einen symbolischen Sieg feiern, haben damit aber die politische Atmosphäre in der EU weiter vergiftet. Das macht die anstehenden, sehr komplexen Verhandlungen hin zu fairen Marktbedingungen für Europas Landwirte noch schwieriger. Das letzte Wort in der Causa Veggie-Schnitzel haben zudem die EU-Mitgliedstaaten und es ist wahrscheinlich, dass diese Entscheidung von ihnen wieder abgeräumt wird. Der Erfolg könnte sich also als politischer Pyrrhussieg herausstellen – Verlierer wären die Landwirte.