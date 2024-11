Die Konservativen im Parlament der Europäischen Union öffnen sich immer häufiger der Zusammenarbeit mit extremen rechten Parteien. Das bedeutet nichts Gutes für den Umweltschutz.

Knut Krohn 25.11.2024 - 17:17 Uhr

Das Aufatmen ist groß. Fast sechs Monate nach der Europawahl soll am Mittwoch die EU-Kommission vom Parlament in Straßburg bestätigt werden. Der Eindruck, den die Union auf diesem langen Weg abgegeben hat, war geradezu verheerend. Während die Welt von Krisen und Kriegen geschüttelt wird, drehten sich die Abgeordneten um sich selbst. Am Ende wurde vor allem über eine einzige Personalie gestritten: Der Italiener Raffaele Fitto von den postfaschistischen Fratelli d’Italia soll einen Vize-Posten in der Kommission bekommen. Was auf den ersten Blick wie ein kleinkariertes Kräftemessen erscheint, weist in Wirklichkeit weit in die Zukunft. Es ist ein deutliches Zeichen dafür, welchen politischen Weg die gesamte Europäischen Union in der kommenden Legislatur einschlagen wird. Sichtbar wird der stark gewachsene Einfluss der Rechten und extremen Rechten in der EU. Zwar betont EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gebetsmühlenhaft, dass der grüne Umbau von Europas Wirtschaft vorangetrieben werde, doch wird der Green Deal von einer neuen, konservativ-rechten Mehrheit im Parlament und im Rat bereits kräftig ausgehöhlt.