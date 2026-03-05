Brüssel hat entschieden, dass vegetarische Erzeugnisse auch in Zukunft wie Fleischprodukte bezeichnet werden dürfen.
Veggie-Burger dürften auch in Zukunft Veggie-Burger heißen. Am Donnerstagabend haben sich Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Staaten darauf geeinigt, dass vegetarische Fleischersatzprodukte weiter Burger oder Wurst genannte werden dürfen. Verboten sind aber Namen wie Veggie-Hühnchenschenkel. Also spezifischere Bezeichnungen für Tiere oder Teile von Tieren. Dazu zählen etwa auch Rind- oder Schweinefleisch und Rinderhüfte. Auch das Wort Leber – wie in Leberwurst – oder die französische Bezeichnung „Foie“ sind für vegetarische Produkte untersagt.