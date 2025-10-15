Geheimpapier enthüllt: Wollen EU und WHO Zigarettenfilter verbieten und Verkaufsstellen reduzieren – und ein Rauchverbot für Jugendliche?
15.10.2025 - 08:57 Uhr
Ein radikaler Vorstoß im Kampf gegen das Rauchen zeichnet sich in der Europäischen Union ab. Wie die österreichische „Kronen Zeitung“ als erste berichtet hatte, plant die EU-Kommission offenbar ein Verbot von Filterzigaretten und E-Zigaretten. Ab wann das gelten könnte, ist jedoch noch unklar. Quellen in Brüssel haben den kursierenden Berichten am Dienstag offiziell widersprochen - allerdings erst nach etwa einer Woche.