Deutschland will Milliarden für Verteidigung und Infrastruktur ausgeben. Damit werden die Schulden stark steigen. Trotz strenger Haushaltsregeln stimmt die EU-Kommission den Plänen aus Berlin zu.
16.09.2025 - 11:20 Uhr
Brüssel - Trotz immenser neuer Milliardenschulden nickt die EU-Kommission die langfristigen Haushaltspläne der Bundesregierung ab. Das deutsche Konzept für die Jahre 2025 bis 2031 stehe im Einklang mit den europäischen Budgetvorgaben, teilte die für die Überwachung zuständige Brüsseler Behörde mit.