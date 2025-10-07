Fällt das «Schnitzel» fürs Veggie-Regal weg? Der Hersteller Rügenwalder Mühle warnt vor einer Abstimmung im EU-Parlament vor den Folgen eines Namensverbots - und müsste rund 60 Produkte umgestalten.
07.10.2025 - 11:20 Uhr
Bad Zwischenahn/Straßburg - Dürfen pflanzliche Produkte bald nicht mehr "Schnitzel" oder "Wurst" heißen? Der Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle warnt angesichts einer Abstimmung im EU-Parlament vor erheblichen Folgen. "Die kurzfristigen Umstellungskosten schätzen wir auf einen einstelligen mittleren Millionenbetrag", sagte eine Unternehmenssprecherin. Betroffen wären rund 60 Produkte, deren Namen und Verpackungen neu gestaltet werden müssten.