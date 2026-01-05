Alkohol ist in Deutschland besonders günstig – nur in Italien sind Wein, Bier und Spirituosen noch billiger. Das hat Folgen.
05.01.2026 - 09:03 Uhr
Wiesbaden - Alkoholische Getränke sind in Deutschland so billig wie sonst kaum irgendwo in Europa. Die Preise für Wein, Spirituosen oder Bier liegen mit 86 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert der Europäischen Union, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des "trockenen Januars" berichtet. In diesem Monat verzichtet eine zunehmende Zahl von Menschen auf Alkoholkonsum.