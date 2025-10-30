Die EU will die Rodung von Wäldern stoppen und hat eine Entwaldungsverordnung verabschiedet. Doch darum nun tobt nun ein heftiger Streit.
29.10.2025 - 14:02 Uhr
Deutschlands Waldbauern blicken mit Bangen nach Brüssel. Dort entscheidet sich in diesen Tagen, wer von ihnen sich schon ab 2026 an die umstrittene EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) halten muss. Wie groß der Widerstand gegen die geplante Regelung ist, zeigte sich Anfang dieser Woche beim Treffen der EU-Landwirtschaftsminister in Luxemburg. Dort zeichnete sich ab, dass eine Mehrheit der Länder die Umsetzung für alle Unternehmen um ein Jahr verschieben will.