EU-Wirtschaftspolitik: Europa will ein „KI-Kontinent“ werden

Europa ist in vielen Bereichen abhängig von den USA. Spätestens seit dem Amtsantritt von Donald Trump ist dieser Zustand ein wirtschaftliches und geopolitisches Risiko. Der US-Präsident nutzt solche Asymmetrien bisweilen rücksichtslos aus, um seine Machtpolitik auch gegenüber Partnern durchzusetzen. Ein solches Vorgehen bekam im vergangenen Jahr der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag zu spüren, als Trump Sanktionen gegen mehrere Richter verhängte und ihren Zugang zu Amazon, Google und ihren Visa-Kreditkarten sperrte.

Um die erdrückende Abhängigkeit von den USA zumindest im digitalen Bereich zu reduzieren, stellte die EU-Kommission in Brüssel ein Förderpaket für Künstliche Intelligenz, Clouddienste und Halbleiter vor.

EU-Kommissionschefin warnt

Das Vorhaben ist ambitioniert – Europa soll nach den Worten der EU-Kommission zu einem „KI-Kontinent“ aufsteigen. „Wir können es uns nicht leisten, bei den Technologien, die unsere Krankenhäuser am Laufen halten, unsere Energienetze stabilisieren und unsere Dienstleistungen sichern, von anderen abhängig zu sein“, betont EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Europa fehle es nicht an Talenten, Forschungsexzellenz oder der industriellen Basis. Es sei aber notwendig, diese Stärken „in technologische Souveränität umzuwandeln“.

Das Paket umfasst zwei große Bereiche. Einer davon ist der sogenannte „Chips Act 2.0“. Das ist die Weiterentwicklung einer älteren Strategie zur Entwicklung und dem Bau von Halbleitern. Ohne diese Mikrochips geht heute nichts mehr. Tausende von ihnen stecken in den modernen Autos und E-Bikes, auch Waschmaschinen oder Weltraumstationen würde ohne die Halbleiter nicht funktionieren. Auch die modernen KI-Anwendungen sind auf sie angewiesen. Die EU-Kommission plant nun, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen oder „die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern“ zu vertiefen.

Nachbesserungen sind notwendig

Die Nachbesserungen am ersten „Chips Act“ aus dem September 2023 sind notwendig geworden, da dessen ehrgeizige Ziele weit verfehlt worden sind. So konstatierte der Europäische Rechnungshof im vergangenen Jahr in einem Bericht: Es seien „akzeptable Fortschritte“ erzielt worden, doch bestehe „eine Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit“. Bei der Herstellung von Chips stagniert Europas Marktanteil bei rund 10 Prozent. Offensichtlich sei die rasante Entwicklung in diesem Zukunftsbereich von den Planern in der EU-Kommission unterschätzt worden, so die Rechnungsprüfer.

Christian Ehler, CDU-Abgeordneter und industriepolitischer Sprecher der konservativen EVP-Fraktion Foto: EU-Parlament/Martin Lahousse

Der zweite große Bereich des Förderprogrammes beizieht sich auf ein „Gesetz zur Entwicklung von Cloud und KI“. In diesen beiden Bereichen ist die Abhängigkeit von US-Unternehmen besonders groß. Die führenden KI-Modelle heißen ChatGPT, Claude, Gemini oder Copilot und gehören den US-Unternehmen OpenAI, Anthropic, Google und Microsoft. Der US-Konzern Nvidia baut Chips für die KI-Entwicklung. In Europa sind die Investitionen in Künstliche Intelligenz im Vergleich gering. Die EU-Kommission will deshalb den Bau von Rechenzentren fördern, wo europäische Firmen KI-Modell mit großen Datenmengen trainieren können. Nach dem Willen der EU-Kommission soll die Kapazität der Rechenzentren in Europa in den nächsten sieben Jahren verdreifacht werden.

In den neuen Rechenzentren sollen auch Server für europäische Clouddienste stehen. Auch hier dominieren US-Anbieter den Markt, allen voran der Amazon-Dienst AWS und Microsoft, die 70 Prozent des europäischen Marktes abdecken. Brüssel will europäische Wettbewerber fördern und Regierungen wie Behörden dazu bewegen, bei der Speicherung von sensiblen Daten in Clouddiensten sorgfältig auswählen, wem die Daten anvertraut werden und mehr auf europäische Lösungen setzen.

Zustimmung zu den Plänen kommt aus dem Europaparlament. So betonte Christian Ehler, CDU-Abgeordneter und industriepolitischer Sprecher der konservativen EVP-Fraktion: „Das heute vorgestellte Paket zur technologischen Souveränität ist ein Schritt in die richtige Richtung.“ Doch er warnt, dass der Aufbau europäischer Kapazitäten nicht in eine „Abschottung der europäischen Wirtschaft“ führen dürfe. „Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern ist und bleibt die Basis für unseren Wohlstand“, betont Christian Ehler.

Deutsche Industrie gibt positives Feedback

Eine positive Rückmeldung kommt auch aus der deutschen Industrie. Dirk Binding von der Deutschen Industrie- und Handelskammer sagt, dass die EU den richtigen Weg gehe, auf die Zukunftstechnologien zu setzen. Doch er schob die Mahnung hinterher, dass technische Ziele allein nicht reichen würden. „Europa braucht weniger Bürokratie, verlässliche und bezahlbare Energie, starke digitale Kompetenzen und einen schnelleren Transfer von Forschung in die Wirtschaft“, sagt Dirk Binding. Ohne diese Voraussetzungen verliere Europa im globalen Wettbewerb unweigerlich an Boden.

Bevor die Vorschläge umgesetzt werden können, müssen sich die EU-Staaten und das Europaparlament noch damit befassen und ihnen zustimmen.