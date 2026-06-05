EU-Wirtschaftspolitik Europa will ein „KI-Kontinent“ werden
Wichtige Daten liegen bei US-Cloud-Anbietern, Europas Autoindustrie zählt auf Chips aus China. Das soll sich nach dem Willen der EU-Kommission grundlegend ändern.
Wichtige Daten liegen bei US-Cloud-Anbietern, Europas Autoindustrie zählt auf Chips aus China. Das soll sich nach dem Willen der EU-Kommission grundlegend ändern.
Europa ist in vielen Bereichen abhängig von den USA. Spätestens seit dem Amtsantritt von Donald Trump ist dieser Zustand ein wirtschaftliches und geopolitisches Risiko. Der US-Präsident nutzt solche Asymmetrien bisweilen rücksichtslos aus, um seine Machtpolitik auch gegenüber Partnern durchzusetzen. Ein solches Vorgehen bekam im vergangenen Jahr der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag zu spüren, als Trump Sanktionen gegen mehrere Richter verhängte und ihren Zugang zu Amazon, Google und ihren Visa-Kreditkarten sperrte.