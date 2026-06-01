Prinzessin Eugenie hat private Aufnahmen ihres Sohnes Ernest geteilt. Zum dritten Geburtstag widmet sie ihm liebevolle Worte – und zeigt ihn mit Luftballons, Fußball und in einem innigen Moment mit seiner Mutter.
01.06.2026 - 09:21 Uhr
Prinzessin Eugenie hat den dritten Geburtstag ihres Sohnes Ernest George Ronnie Brooksbank mit mehreren privaten Familienbildern gefeiert. Auf Instagram zeigte sie den Jungen unter anderem mit blauer Baseballkappe und Luftballons, beim Fußballspielen, beim Spaziergang mit seinem älteren Bruder August sowie in den Armen seiner Mutter vor herbstlich gefärbten Blättern.