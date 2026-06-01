Prinzessin Eugenie hat private Aufnahmen ihres Sohnes Ernest geteilt. Zum dritten Geburtstag widmet sie ihm liebevolle Worte – und zeigt ihn mit Luftballons, Fußball und in einem innigen Moment mit seiner Mutter.

Prinzessin Eugenie hat den dritten Geburtstag ihres Sohnes Ernest George Ronnie Brooksbank mit mehreren privaten Familienbildern gefeiert. Auf Instagram zeigte sie den Jungen unter anderem mit blauer Baseballkappe und Luftballons, beim Fußballspielen, beim Spaziergang mit seinem älteren Bruder August sowie in den Armen seiner Mutter vor herbstlich gefärbten Blättern.

Dazu schrieb die 36-Jährige: „Happy 3rd birthday to my tiger loving, hat wearing, constantly hugging, fearless golden boy Ernie.“ Sinngemäß beschreibt Eugenie ihren Sohn als kleinen Tiger-Fan, Mützenträger, Dauer-Kuschler und furchtlosen „goldenen Jungen“. Außerdem schrieb sie, Ernest erhelle jeden Raum mit seiner tiefen Stimme und seinem ansteckenden Lächeln.

Ernest, den Eugenie in ihrem Post „Ernie“ nennt, wurde am 30. Mai 2023 geboren. Er ist der zweite Sohn von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank. Ihr erster Sohn August Philip Hawke kam am 9. Februar 2021 zur Welt.

Der Geburtstagspost kommt nur wenige Wochen nach einer weiteren Familiennachricht: Anfang Mai gab Eugenie bekannt, dass sie und Jack Brooksbank ihr drittes Kind erwarten. Nach Angaben des Buckingham-Palasts soll das Baby im Sommer 2026 zur Welt kommen.

Eugenie ist die jüngere Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson sowie die Nichte von König Charles III. In der britischen Königsfamilie gehört sie nicht zu den arbeitenden Royals, steht aber durch ihre familiäre Nähe zum Königshaus regelmäßig im öffentlichen Interesse.

Die privaten Bilder erscheinen in einer Phase, in der Eugenie und ihre Schwester Beatrice auch wegen neuer Schlagzeilen um ihren Vater Andrew wieder stärker beobachtet werden. Britische Medien berichteten zuletzt über Spekulationen, ob die beiden Schwestern bei der anstehenden Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips mit Harriet Sperling erscheinen werden. Hintergrund sind neue Berichte über Vorwürfe gegen Andrew Mountbatten-Windsor; Beatrice und Eugenie selbst sind nicht Gegenstand dieser Vorwürfe.

Mit ihrem Geburtstagsgruß setzt Eugenie jedoch einen klar privaten Akzent. Im Mittelpunkt stehen nicht royale Termine oder Schlagzeilen, sondern ein Familienmoment: ein Dreijähriger mit Mütze, Ballons, Fußball – und eine Mutter, die ihrem Sohn öffentlich gratuliert.