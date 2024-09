Das Urteil gegen Google zeigt, dass der Gesetzgeber gewillt ist, die Regeln gegen die übermächtigen Internetgiganten anzuwenden, kommentiert unser Brüsseler Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 10.09.2024 - 11:31 Uhr

Die Welt im Internet hat sich in den vergangenen Jahren in einer atemberaubenden Geschwindigkeit verändert. Nicht alle Entwicklungen sind zum Wohle des Verbrauchers verlaufen. Aus diesem Grund hat sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt, den großen Konzernen jene Zügel anzulegen, die einen fairen Wettbewerb ermöglichen sollen. So ist auch das aktuelle Urteil gegen Google zu sehen.