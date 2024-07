Die EU sucht Geld für Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Wo das zu finden ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Bundesfinanzminister Lindner hat eine klare Meinung.

dpa 15.07.2024 - 18:05 Uhr

Brüssel - Bundesfinanzminister Christian Lindner erwartet eine "durchaus sportliche Debatte" um mögliche neue EU-Schulden - will sich aber selber nicht bei dem Thema bewegen. "Deutschland ist sehr klar positioniert", sagte der FDP-Politiker am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Eine Vergemeinschaftung von Risiken, eine Vergemeinschaftung von Haftung und von Verschuldung trage nicht zur Stabilität bei und werde "deshalb von Deutschland auch nicht unterstützt werden".