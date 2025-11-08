Der Eurojackpot ist bei der jüngsten Ziehung geknackt worden. Der Großteil geht nach Nordrhein-Westfalen. Aber auch in Baden-Württemberg darf sich ein Teilnehmer freuen.

Der gut 54 Millionen Euro schwere Eurojackpot ist geknackt worden - und geht nach Nordrhein-Westfalen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 13, 19, 22, 35 und 40 sowie die Eurozahlen 2 und 8. Die Gewinnsumme betrug 54.286.720,10 Euro.

 

In der zweiten Gewinnklasse gab es den Angaben zufolge jeweils eine Gewinnerin oder einen Gewinner aus Baden-Württemberg, Tschechien und Slowenien. Sie können sich über jeweils knapp 738.000 Euro freuen. In der dritten Gewinnklasse gab es vier Gewinnlose. Die Gewinnsumme der Gewinnklasse drei in Höhe von gut 312.000 Euro geht jeweils einmal nach Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern.