Ein Ehepaar aus dem Rhein-Main-Gebiet gewinnt mehr als 69 Millionen Euro im Eurojackpot. Was sie mit dem plötzlichen Glück vorhaben und wie sie reagierten.
24.10.2025 - 10:51 Uhr
Wiesbaden - Ein Ehepaar aus dem Rhein-Main-Gebiet hat den mit rund 69 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Rund eine Woche nach der Ziehung meldete sich das Paar mittleren Alters in der Lotto Hessen Zentrale in Wiesbaden, teilte das Unternehmen mit. "Wir spielen schon seit Jahren die gleichen Zahlen, immer freitags beim Eurojackpot", sagte der Ehemann laut der Mitteilung. Bei der Ziehung am 17. Oktober sei ihm direkt klar gewesen: "Wir haben sie!"