Viele Medikamente, die in Europa auf dem Markt sind, kommen aus Asien. Manche sind immer wieder vergriffen. Was dagegen helfen soll.
12.05.2026 - 06:36 Uhr
Brüssel - Im Kampf gegen Engpässe bei lebenswichtigen Medikamenten in der EU haben sich Unterhändler in Brüssel auf Regeln geeinigt, um die Produktion von Arzneimitteln leichter mit öffentlichen Geldern unterstützen zu können. Das teilten die Vertreter des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten mit. Europa soll dadurch weniger abhängig von einzelnen Lieferanten und der Herstellung außerhalb des Kontinents werden.